USL prende parte ai lavori del comitato esecutivo di Etuc a Bruxelles.

Nei giorni 29-30-31 marzo il Segretario della Federazione Industria di Usl, Enrico Biordi, partecipa ai lavori del Comitato Esecutivo della CES a Bruxelles. Si tratta di un appuntamento denso di peso specifico che ogni anno dà la possibilità ad USL di ampliare lo sguardo e riflettere in profondità sulle problematiche dei lavoratori europei. Anzitutto il Sindacato Europeo ha votato una dichiarazione di sostegno ai sindacati e ai lavoratori francesi, scesi in piazza a milioni per protestare contro la perdita dei propri diritti. Manifestazioni simili danno la misura – è stato il messaggio della Ces – dell’urgente necessità di un dialogo sociale che è mancato e che rappresenta invece a ben veder l’unica strada possibile per gestire i cambiamenti. Il rafforzamento della politica industriale non può essere la scusa per erodere i diritti dei lavoratori, già messi a dura prova in questi anni dalla pandemia prima e dalla crisi energetica poi. Infine, cosa più importante, occorre fare da argine al ritorno delle politiche di austerity. La condivisione di queste tematiche rappresenta un’attività molto importante che ci consente di tutelare sempre più e sempre meglio i diritti dei lavoratori che rappresentiamo anche nei contesti internazionali.

