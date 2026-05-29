Usl: profondo cordoglio per la dipartita del Segretario Mariella Mularoni

USL si unisce al dolore della Famiglia, del PDCS e a quanti le hanno voluto bene per la prematura dipartita del Segretario di Stato per la Sanità Mariella Mularoni. La sua scomparsa lascia un vuoto enorme sia nell’Istituzione che rappresentava che nella Comunità dove era da tutti benvoluta. Il suo impegno politico ha radici lontane e in tutto questo tempo il Segretario Mularoni ha profuso ogni energia per migliorare il benessere della collettività e sostenere chi altrimenti avrebbe corso il rischio di rimanere indietro. Quando abbiamo portato le nostre istanze, da parte dell’amica Mariella abbiamo trovato sempre la sua porta aperta e una disponibilità al dialogo non comune. Oggi è un giorno triste perché tutti, non soltanto i familiari a cui ci stringiamo, perdiamo una grande persona. Il suo esempio, il suo senso del dovere, la sua grande sensibilità e quel modo di mettersi al servizio dell’altro, devono essere faro per la politica tutta. San Marino è in lutto e, nel dolore per la sua scomparsa, può guardare con orgoglio al ricordo di una persona che, fino alla fine, con dignità e grande compostezza, ha saputo raccogliere le proprie forze per portare a termine il compito che le era stato affidato da chi aveva creduto in lei e nella sua capacità di fare la differenza. Una fiducia che Mariella ha pienamente onorato. “A Mariella - ha detto il Segretario Generale Francesca Busignani USL - mi legava una forte amicizia; ci conoscevamo da sempre. Non ci sono parole per esprimere il dolore davanti alla perdita di una persona che ha saputo portare tanta luce. Mariella ha regalato a questo Paese una rara lezione di vita, sono stata fortunata ed onorata di essere stata sua amica. La sua voglia di fare, il suo entusiasmo e quel sorriso che non ha mai perso erano capaci di arrivare a chiunque le stesse vicino. Custodirò con profondo affetto il ricordo dei momenti condivisi e cercherò, per quanto mi sarà possibile, di portare con me il suo esempio di forza, coraggio e dignità.”.

c.s. Unione Sammarinese Lavoratori - USL







