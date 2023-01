Usl, prorogata anche per il 2023 la possibilità di sottoscrivere polizze professionali riservate ai dipendenti bancari

L’Unione Sammarinese dei Lavoratori informa che anche per l’anno 2023 è possibile sottoscrivere le polizze assicurative professionali per i dipendenti del settore bancario iscritti a Usl, con condizioni vantaggiose e migliorate rispetto al 2022. Si tratta di una assicurazione molto importante in quanto costituisce un prezioso strumento di tutela per i lavoratori del comparto. Per conoscere nel dettaglio le condizioni e per attivare la polizza è necessario recarsi presso la sede di USL dove lo staff sarà a disposizione per fornire informazioni dettagliate.

