Usl: prosegue la collaborazione con la Uil, l’SG Busignani ha incontrato il nuovo coordinatore territoriale Emilia-Romagna, Michele Bertaccini.

Venerdì scorso il Segretario Generale di USL Francesca Busignani ha incontrato Michele Bertaccini che ha di recente assunto il ruolo di Coordinatore Territoriale della UIL Emilia Romagna. Fra USL e la UIL c’è da sempre unità di intenti e da quasi due decenni c’è un rapporto di doppia affiliazione non di sola facciata ma di proficua collaborazione. Oggi più di ieri si sente del resto la necessità di contare su collaborazioni solide in grado di dare risposte alle persone, purtroppo sempre più in difficoltà anche a causa del lavoro povero, dei redditi fermi al palo, dell’inflazione e delle speculazioni di questi anni. Per non parlare delle sfide che il mondo del lavoro sta affrontando e dovrà affrontare in termini di innovazione. I lavoratori hanno bisogno di sostegno e di avere punti di riferimento certi per fare in modo che i propri diritti non si perdano per strada perché questo è piuttosto il tempo per conquistarne altri e finalmente riuscire a conciliare vita lavorativa e tempo libero. Questi sono solo alcuni dei temi condivisi nella cornice dell’incontro di venerdì. “Con la UIL c’è un confronto costante, e sono certa che con Michele faremo grandi cose – ha detto il Segretario Generale di USL, Francesca Busignani – ciò aiuterà ad ampliare le tutele, i servizi, la visione e la condivisione”. “La UIL di Rimini – ha affermato Bertaccini - continua e rilancia il buon lavoro con USL. Positivo il confronto confronto avuto con l’amica Francesca, diverse sinergie e tante sfide per il futuro che sono certo ci vedrà insieme in prima linea per dipendenti e Pensionati”. Da USL i migliori auguri di buon lavoro a Michele Bertaccini e il nostro grazie anche a chi gli ha passato il testimone, l’amica Giuseppina Morolli, che con noi ha combattuto e combatterà tante battaglie”.

