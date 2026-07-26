Usl: quali tutele per chi lavora nello sport e per lo studente atleta?

Usl: quali tutele per chi lavora nello sport e per lo studente atleta?.

Il 29 luglio presso la sede di USL, alle ore 10, si parlerà di sport e relative tutele per chi lavorando pratica Sport e anche per gli studenti atleti. Tra i relatori saranno presenti i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini e Rossano Fabbri, il Consigliere di Repubblica Futura Sara Conti, il Presidente del Cons Christian Forcellini e il Consigliere Lorenzo Bugli, in qualità di dirigente sportivo. Lo sport deve spingere a dare il meglio di sé. Si cade e ci si rialza, si capisce il valore della competizione sana e del rispetto degli altri e questo molte volte aiuta anche ad affrontare meglio la vita. Per questo motivo è così importante che il contesto in cui si svolge, il luogo dove anche i ragazzi crescono, sia libero dalla tossicità della violenza. Apprezzabile dunque il provvedimento portato lo scorso anno dal Segretario di Stato Fabbri che introduce misure cautelari obbligatorie che prevedono la sospensione immediata per chiunque sia stato condannato (anche con sentenza di primo grado) per reati legati alla violenza di genere e all’abuso sui minori in ambito sportivo. A distanza di quasi un anno dalla sua approvazione sarà importante capire quali sono i frutti della Legge e se ha effettivamente portato in dote quel clima più sereno di cui tanto si era parlato. L’incontro organizzato da USL intende inoltre riportare l’attenzione sulle tutele riconosciute agli studenti-atleti e sull’importanza di garantire loro un percorso che concili formazione e attività sportiva. Sarà il Segretario di Stato Lonfernini a condividere le proprie riflessioni sul Protocollo dedicato agli studenti impegnati in un’attività sportiva di alto livello, uno strumento fondamentale che consente loro di proseguire il proprio percorso scolastico senza essere costretti a scegliere tra lo studio e lo sport. Si entrerà poi nel vivo dell’argomento sport e delle tutele per coloro che lavorano in questo ambito grazie alla presenza di Christian Forcellini e Lorenzo Bugli. Si parlerà inoltre, anche con il Consigliere Sara Conti, di quali tutele, a livello sindacale, possono essere introdotte per questi atleti. Il tema è particolarmente caro ad USL che attraverso il proprio Osservatorio Giovani ambisce ad estendere il perimetro dei diritti affinché nessuno resti senza tutele. “Lo sport – ha dichiarato il Segretario Generale di USL, Francesca Busignani – è fatto di sogni, impegno e determinazione: ogni vincitore è prima di tutto un sognatore che non si è mai arreso. Per questo è fondamentale accompagnare i giovani con tutele adeguate, sia durante il percorso sportivo sia al termine della carriera, e costruire un sistema di regole e “contratti” più chiaro e più equo”.

C.s. - USL

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