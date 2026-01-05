Usl, quando la memoria diventa dono: alla Rsa "Testimoni del tempo e della storia"

Martedì 23 dicembre una delegazione dell’Unione Sammarinese dei Lavoratori, guidata dal Segretario Generale Francesca Busignani e dal Segretario della Federazione Pensionati USL Luigi Maria Belisardi, ha fatto visita agli ospiti dell’RSA, in un incontro carico di significato e umanità. L’occasione è stata la consegna del volume “Testimoni del Tempo e della Storia”, recentemente presentato agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, che raccoglie anche le interviste di alcuni ospiti della RSA. Un libro che, in questo contesto, è diventato molto più di un’opera editoriale: un riconoscimento, un segno di attenzione, un modo concreto per restituire valore alle storie di vita che ne sono il cuore. C’è infatti un rischio silenzioso che accompagna il passare del tempo: quello di perdere la memoria degli anziani, di vedere esperienze, sacrifici e conquiste svanire senza lasciare traccia. È anche da questa consapevolezza che nasce il progetto editoriale promosso da USL, sviluppato in continuità con il Patto Territoriale dell’Università e reso possibile grazie alla disponibilità dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e della dott.ssa Cesarini, che hanno accolto con convinzione l’idea di includere nel volume le testimonianze degli ospiti della RSA. All’incontro hanno preso parte il Direttore dell’ISS Claudio Vagnini e la Direttrice della UOC Assistenza Residenziale Anziani Cinzia Cesarini, insieme ad altre persone protagoniste del volume, che hanno accolto con entusiasmo l’invito di USL a condividere questo momento, alle porte del Natale, arricchendo l’atmosfera con racconti e ricordi significativi. Per Francesca Busignani, il progetto del libro va oltre la semplice raccolta di storie: rappresenta un modo per mantenere viva la memoria collettiva e dare valore a chi ha contribuito alla costruzione della Repubblica. Come ha sottolineato nel corso della presentazione agli Eccellentissimi Capitani Reggenti, “non bisogna mai scordarsi del passato, delle persone che hanno aiutato a costruire questa Repubblica e hanno fatto sì che questa Repubblica sia forte, conosciuta nel mondo. Riuscire a tradurre in un testo tutto questo abbiamo ritenuto fosse fondamentale, per fare in modo che anche le nuove generazioni non perdano ormai memoria di quello che è stato fatto”. L’iniziativa ha quindi un valore che si estende oltre gli scaffali di una biblioteca: è un ponte tra generazioni, una testimonianza tangibile che invita a riflettere sul passato per costruire un presente e un futuro più consapevoli.

C.s. - Usl

