USL: riconoscenza all’operato delle forze dell’ordine

USL esprime profonda riconoscenza alle donne e agli uomini delle forze dell’ordine per l'impegno straordinario profuso in questo lungo anno a tutela della comunità; personale che sta lavorando senza sosta per controllare il territorio e verificare il rispetto delle limitazioni alla mobilità imposte dall'emergenza sanitaria. Un lavoro enorme e capillare, svolto con serietà e grande spirito di abnegazione, che si aggiunge alle normali attività di prevenzione, di controllo e di aiuto alla comunità mai venute meno. I fatti di queste ultime settimane, conseguenti alla totale abolizione del coprifuoco, devono farci riflettere sull’importanza di potenziare l’organico e valorizzare chi si prodiga per garantire l’osservanza delle regole.