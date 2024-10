Usl ringrazia: secondo sindacato del Paese un risultato che non sarebbe stato possibile senza la vostra fiducia consolidata da una scelta consapevole e ponderata

Care lavoratrici, lavoratori, pensionate, pensionati e giovani della Repubblica di San Marino, è con grande orgoglio e gratitudine che ci rivolgiamo a voi oggi, grazie alla vostra fiducia e al vostro supporto, siamo riusciti a diventare il secondo sindacato della Repubblica di San Marino per il secondo anno consecutivo dopo soli 16 anni di attività. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza la vostra fiducia, senza la vostra scelta consapevole e ponderata. Sì, perché voi sapete benissimo chi scegliere per rappresentarvi, non siete certo persone che si lasciano condizionare da falsità o ordini di scuderia. Noi dell’USL siamo proprio come voi. Siamo professionali certo, ma non dimentichiamo mai che dietro ogni pratica, ogni trattativa, ogni battaglia sindacale, ci sono persone con storie, sogni e difficoltà; e questo ci rende ancora più determinati nel nostro impegno quotidiano. Nonostante le differenze che possono esistere tra i tre sindacati del Titano, crediamo fermamente che l’unità sindacale sia importante. Solo uniti possiamo essere più incisivi nella difesa dei vostri diritti e nel miglioramento delle vostre condizioni di lavoro e di vita. Perché, alla fine, l’obiettivo deve essere comune: il benessere, gli interessi e la tutela dei lavoratori, delle lavoratrici, dei pensionati e dei giovani. Purtroppo, sembra che non tutti credano nell’unità dei lavoratori. Se così fosse sarebbe molto grave. Se per meri interessi contingenti, obiettivi diversi, qualcuno sta cercando di minare l’unità sindacale, si assumerà una grande e pesante responsabilità. C’è molta serietà nel nostro impegno quotidiano e vera sincerità nel nostro ringraziamento e se qualcosa non va, preferiamo fare su di noi un’autoanalisi costruttiva, rimboccarci le maniche, ritararci e cercare di migliorare, perché per noi è fondamentale rispettare le regole, comprese quelle non scritte. Grazie di cuore quindi, questo risultato è merito della fiducia che avete riposto e riponete in noi. Siete parte di USL, siete l’USL e sapete bene quanto conti far parte di questa grande famiglia dove nessuno viene lasciato indietro, non abbiamo bisogno di fare appelli accorati, lo sapete già: più siamo, più possiamo difendere i diritti e crescere insieme per una San Marino che faccia sentire al centro e tutelate le sue persone. Continueremo a lavorare con dedizione e passione per voi e con voi, perché la salvaguardia del vostro futuro, dei vostri diritti, è e sarà sempre il nostro solo obiettivo. CON STIMA E GRATITUDINE, tutta la Squadra di Unione Sammarinese Lavoratori - USL.

