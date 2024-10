USL riunisce il direttivo confederale e fa il punto su priorità e strategie. Considerazioni su presa di posizione CDLS

Si è riunito il Direttivo Confederale di USL per fare il punto sull’attività sindacale e condividere obiettivi, dinamiche e strategie politico - sindacali. Il Segretario Generale di USL Francesca Busignani ha sottolineato l’importanza di aprire piattaforme per governare il cambiamento in atto. Da parte sua USL ha già acceso i fari sul tema dell’Intelligenza artificiale e della sicurezza sui luoghi di lavoro con un incontro dedicato ai propri quadri. Oltre alle tematiche denatalità, caro affitti, welfare, maternità, UE e tanti altri che sono costantemente trattati. “Governare i cambiamenti – ha ribadito l’SG Busignani – è vitale perché significa creare nuove tutele senza le quali anche i diritti già faticosamente conquistati rischiano di essere cancellati”. È poi proseguito l’esame dei punti all’ordine del giorno. È stato dato conto al Direttivo Confederale di consistenti passi avanti come quello che è sfociato, dopo venti anni, nella firma dell’accordo per la nomina degli RLS nella PA. Ne ha parlato il Segretario della Federazione Pubblico Impiego Simona Mazza che realisticamente ha prospettato un impegno che si protrarrà per oltre un mese per procedere con le nomine così come stabilito dagli accordi. Prossima anche la scadenza del Contratto PA: “abbiamo chiesto l’avvio verbale del tavolo di contrattazione”. Soddisfatto anche il Segretario del comparto Industria Daniele Tomasetti che ha definito ben visibili i risultati del rinnovo del Contratto Industria, frutto di un lavoro di sintesi e contrattazione portato avanti con impegno e determinazione. Al momento stiamo lavorando a quello dell’Artigianato. A sua volta il Segretario della Federazione Servizi e Commercio Marco Santolini ha svolto una relazione sintetica per fare il punto sui rinnovi: tutti i Contratti sono stati rinnovati fatta eccezione per quello afferente a Banca Centrale, ma la sfida si apre ora visto che a fine anno scadranno quasi tutti di nuovo. “Siamo al lavoro – ha detto Santolini - per fare in modo che Contratti oggettivamente più poveri, recuperino il potere d’acquisto degli altri, nell’interesse delle aziende stesse che altrimenti subiranno sulla propria pelle l’esodo dei lavoratori verso altre realtà”. Ha fatto il suo ingresso nel Direttivo Confederale il sig. Ricardo Daniel Ceccoli. Un passaggio in merito alle dichiarazioni del Segretario Generale della CDLS. Abbiamo appreso che qualcosa non va nei nostri confronti solo indirettamente; enunciati oltretutto non rispondenti alla realtà; avremmo sicuramente preferito, così come andrebbe fatto, ricevere una richiesta di incontro di chiarimento nel momento in cui, da parte loro, hanno ravvisato possibili acredini. Ci chiediamo quale coerenza abbiano le dichiarazioni fatte dal Segretario Generale CDLS e quello scritto nella tesi congressuale:” Tuttavia i rapporti con USL negli ultimi due anni sono stati viziati...ci siamo sbagliati”, vi sto che col suo predecessore, rimasto in carica fino a circa 9 mesi fa, il rapporto era ottimo e di massimo rispetto reciproco. Ci chiediamo anche quale coerenza abbiano tali dichiarazioni visto che in quelle rilasciate agli organi di informazione, presenti anche sul loro sito, solo per fare un esempio l’ultima del 7 agosto 2024, circa 2 mesi fa, asseriva: "... Con gli altri sindacati sinergie costruttive..." Il Direttivo di USL ritiene inaccettabile l’atteggiamento tenuto dalla CDLS, in ogni caso USL, a fronte dell’obiettivo principe, l’unità dei lavoratori e la loro tutela e quindi l’unità sindacale, ha decretato di soprassedere, al momento, su questa gravissima presa di posizione oltretutto, come evidenziato, in palese contrasto con le dichiarazioni precedentemente fatte, e si riserva di verificare quali e come saranno i comportamenti futuri, auspicando più coerenza, autocritica e rispetto da parte del 3° Sindacato del Paese.

