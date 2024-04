Usl: riunito il direttivo della Federazione industria-artigianato; focus sui rinnovi dei contratti

La scorsa settimana si è riunito il Direttivo della Federazione Industria e Artigianato per fare il punto, tra gli altri, sul rinnovo del contratto Industria. Tutti concordi con quanto illustrato dal Segretario della Federazione Daniele Tomasetti, determinato nel voler recuperare il più possibile l’inflazione dello scorso biennio con opportuni adeguamenti retributivi. Tutti i lavoratori sono dell’avviso che i prezzi dei prodotti sui mercati non sono più quelli di tre anni fa e che servono strumenti di tutela soprattutto per le fasce più povere della popolazione anche con politiche di welfare state. Il Direttivo ha preso in esame anche altre tematiche inerenti la parte normativa dei contratti e ha fatto il punto sul work in progress degli altri settori. Pieno mandato a perseguire gli obiettivi illustrati dal Segretario Tomasetti, il quale ha affermato: “è fondamentale che i lavoratori recuperino il più possibile di quanto perso nell’ultimo biennio e che si trovi un sistema che possa funzionare in anticipo per evitare di ritrovarci nuovamente nelle medesime condizioni tra qualche anno”. Il Direttivo si è concluso con un’attenta riflessione sull’andamento geopolitico mondiale ed europeo, al fine di poter avere una visione prospettica di intervento lungimirante nel tempo; altresì ha ritenuto la parte normativa di fondamentale importanza e quindi da riprendere e implementare anche se, in questo preciso momento storico, purtroppo la parte economica, vista l’inflazione impazzita dell’ultimo periodo, i tassi e i costi in generale aumentati alle stelle, resta la priorità.

