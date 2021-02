Usl: Segretario Giacomini ha incontrato l’Ambasciatore D’Italia Mercuri

Usl: Segretario Giacomini ha incontrato l’Ambasciatore D’Italia Mercuri.

In data 16 febbraio 2021 il Segretario Giorgia Giacomini ha incontrato l’Ambasciatore D’Italia a San Marino Sergio Mercuri. Si è parlato innanzitutto dell’importanza delle relazioni diplomatiche fra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana da sempre improntate alla massima collaborazione e amicizia, relazioni che oggi, visto il perdurare della crisi economica e della pandemia, si investono di un valore ancora più alto e pregnante. Durante l’incontro, che si è svolto in un clima di massima cordialità, sono stati affrontati i principali temi di attualità e di urgenza che interessano San Marino. Gli argomenti trattati hanno riguardato l’emergenza sanitaria e i vaccini, il miglioramento dei rapporti con l’Italia, il percorso di Associazione con l’Unione Europea, il lavoro di frontiera, la disoccupazione e la perdita di posti di lavoro, le difficoltà dei settori più colpiti dalla pandemia per arrivare al tema della sostenibilità economica, sociale e ambientale, strettamente connesse fra loro, in cui tutte le parti sociali, le istituzioni e la politica, sono doverosamente tenute ad impegnarsi. Al termine della proficua discussione si è definita la volontà di incentivare questi preziosi momenti di confronto, nel migliore interesse della nostra amata Repubblica. Il Segretario Giacomini a nome suo, del Direttivo e di tutta l’Unione Sammarinese dei Lavoratori ringrazia l’Ambasciatore Mercuri per la graditissima visita, per il contributo di idee e augura un buon lavoro per gli anni a venire.

La Segreteria Generale Usl

I più letti della settimana: