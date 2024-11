USL: sempre più persone attingono a Fondiss per far fronte a spese altrimenti insostenibili

Con la crisi che ha colpito e sta duramente colpendo le persone fragili, è cruciale sostenerle anche e soprattutto mettendole nella condizione di accedere con facilità a informazioni che po- trebbero rivelarsi un aiuto prezioso. Altrimenti può capitare che restino all’oscuro di diritti che renderebbero più semplice far fronte a periodi difficili. Per questa ragione lo staff di USL è sempre disponibile a dare informazioni senza le quali può risultare difficile orientarsi. Sappiamo di situazioni in cui dei percettori di pensione di invalidità, legittimati a farlo, non avevano mai presentato la domanda per riscuotere quanto spettante dal Fondiss. Questo perché non erano a conoscenza di poter disporre di quella cifra nell’immediato. Infatti, a coloro che percepiscono una pensione di invalidità, anche se ciascun caso è a sé, Fondiss invia una comunicazione il più delle volte quando si raggiunge il requisito anagrafico per il pensionamento, di conseguenza qualcuno che potrebbe avere titolo ad essere liquidato, non conosce però tale possibilità. Di qui l’invito anche di Fondiss a recarsi presso i propri uffici e informarsi sulla propria posizione per poi valutare il da farsi. Sono tante le persone in difficoltà, anche non pensionate, che devono affrontare delle spese impreviste come possono essere per esempio le spese dentistiche e magari non sanno che in questi casi, come previsto dalla legge 191 del 2011, possono richiedere un anticipo del Fon- diss. Suddetto articolo contempla tra le casistiche anche il pagamento delle rette univer- sitarie per i figli o l’acquisto della prima casa. Certo è che conoscere questa norma talvolta può aiutare a risolvere problemi nell’immediato ma il fatto che sempre più persone abbiano la necessità di attingere ai fondi accantonati che servi- rebbero a garantirsi un futuro sereno una volta in pensione, deve far riflettere sulle difficoltà dei nostri cittadini, oggi alle prese con difficoltà economiche sempre maggiori. Lo staff di USL è disponibile a dare informazioni sulle casistiche in cui è possibile chie- dere l’anticipo del Fondiss per far fronte alle spese contemplate dalla legge, vi aspettiamo in sede, Centro Uffici Tavolucci,

