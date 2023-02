Usl: serve un tavolo permanente per risolvere le problematiche Iss, no a decisioni calate dall'alto

Continua a destare preoccupazione la situazione di Iss. Non si intravedono infatti all’orizzonte le soluzioni auspicate e questo nonostante l’incontro, insistentemente richiesto, e le rassicurazioni ricevute di recente dalla Direzione, dove erano stati presi determinati impegni. Purtroppo solo in parte ci sono stati dei riscontri, mentre tutto il resto, verbalmente dato per “già fatto”, non ha avuto alcun seguito. Le conseguenze di questo modo di fare disorganico o spesso del non fare, ricadono sfortunatamente sia sulle persone che lavorano nel comparto, sia sui suoi utenti. Ci vuole un tavolo di confronto permanente dove dibattere e risolvere tematiche di cruciale importanza, non incontri spot o invii di documenti a cui seguono conferenze stampa senza aver avuto il dovuto confronto con i sindacati. Da tempo immemore attendiamo l’atto organizzativo dell’ISS, ad oggi ancora non pervenuto. Così la confusione regna sovrana e nonostante il personale, che spesso subisce repentini cambi d’impostazione nel lavoro che deve svolgere, che quando si vuole formare a proprie spese non incontra quel “favore” espresso tramite i mezzi d’informazione, che attende ancora di essere inquadrato al giusto livello, che viene spostato dall’oggi al domani senza un progetto complessivo di riorganizzazione strutturato e concordato, si faccia in quattro per dare risposte a coloro che giustamente le chiedono perché ne hanno bisogno, l’utente è costretto ad aspettare 7 vite prima di poter fare una visita specialistica o spesso avere qualsivoglia riscontro e lo stesso personale è in balia della più totale incertezza. Lo stesso ISS cita nella sua pagina web: “Missione Garantire ai cittadini sammarinesi un sistema sanitario e previdenziale universalistico e di qualità costituito da attività di prevenzione, riabilitazione, assistenza sociale e sanitaria di base e assistenza previdenziale.” Purtroppo, una realtà che era un fiore all’occhiello della Repubblica ad oggi non rispecchia pienamente questa mission. È questa la Sanità che vogliamo? Urge cambiare immediatamente rotta.

Cs Unione Sammarinese Lavoratori