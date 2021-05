Usl: servizio dichiarazione dei redditi

Ricordiamo che è attivo fino a lunedì 12 Luglio 2021 il servizio di supporto per la compilazione della dichiarazione dei redditi offerto dall’Unione Sammarinese dei Lavoratori per tutti i lavoratori e lavoratrici dipendenti, residenti e frontalieri, e per tutti i pensionati. Gli utenti potranno avvalersi della consulenza e della professionalità dei funzionari, che si occuperanno del ritiro della documentazione e della compilazione effettiva della dichiarazione. Il servizio viene effettuato, solo su appuntamento, presso la sede USL, presentando un documento di identità in corso di validità (carta d’identità o patente di guida) e la necessaria documentazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00 con orario continuato ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00, vi invitiamo pertanto ad usufruire del servizio entro la scadenza indicata. Per informazioni è possibile rivolgersi allo 0549/907031 o all’indirizzo e-mail assistenzafiscale@usl.sm.