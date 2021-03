Usl: servizio dichiarazione dei redditi attivo dal 6 aprile

E’ attivo da martedì 6 Aprile al 12 luglio 2021 il servizio di supporto per la compilazione della dichiarazione dei redditi offerto dall’Unione Sammarinese dei Lavoratori per tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, residenti e frontalieri e per tutti i pensionati. Gli utenti potranno avvalersi della consulenza e della professionalità dei funzionari, che si occuperanno del ritiro della documentazione e della compilazione effettiva della dichiarazione. Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e la raccomandazione del Governo e in particolar modo della Segreteria alla Sanità di collaborare per prevenire e contenere il più possibile i contagi anche al fine di non inficiare l’efficacia della campagna vaccinale in corso, il servizio si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid, esclusivamente su appuntamento e possibilmente delegando alla consegna dei documenti un solo componente per nucleo familiare. Il servizio verrà effettuato, presso la sede USL, presentando un documento di identità in corso di validità (carta d’identità o patente di guida) e la necessaria documentazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00 con orario continuato ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00 (escluso sabato 1 Maggio). Per prenotazioni e informazioni è possibile rivolgersi allo 0549/907031 o all’indirizzo e-mail infoservizi@usl.sm;

c.s. Usl

