Usl: "Servizio dichiarazione redditi"

USL ricorda che Lunedì 12 luglio 2021 terminerà il servizio di supporto per la compilazione della dichiarazione dei redditi offerto dall’Unione Sammarinese dei Lavoratori per tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, residenti e frontalieri e per tutti i pensionati. Il servizio viene effettuato solo su appuntamento, presentando un documento in corso di validità (patente di guida o carta di identità) e la necessaria documentazione, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 18:00 con orario continuato ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00 Vista l’imminente chiusura del servizio chi non avesse ancora preso un appuntamento è invitato a farlo nei tempi indicati. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0549/907031 dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 18:00 o all’indirizzo e-mail infoservizi@usl.sm.

C.s. Usl