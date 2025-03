USL: servizio dichiarazione redditi

Sarà attivo da mercoledì 2 aprile fino al 14 luglio 2025 il servizio di supporto per la compilazione della dichiarazione dei redditi sammarinese offerto dall’Unione Sammarinese dei Lavoratori – USL, per tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, residenti e per i pensionati. Il servizio si svolgerà, esclusivamente su appuntamento. Invitiamo pertanto a prenotare sul sito www.usl.sm o telefonando allo 0549/907031 o al 3668451376. Gli orari per il servizio sono, dal lunedì al giovedì dalle ore 8:30 alle ore 18:00, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00 (dal 5/04/25 al 28/06/25, escluso il 19/04/25). Gli utenti potranno avvalersi della consulenza e della professionalità del nostro personale, che si occuperà del ritiro della documentazione e contemporaneamente dell’elaborazione della dichiarazione. Ricordiamo di presentarsi con un documento di identità in corso di validità, carta d’identità o patente di guida e la necessaria documentazione per la redazione della dichiarazione.

c.s. Unione Sammarinese dei Lavoratori – USL