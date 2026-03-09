TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:38 Guerra in Medio Oriente, petrolio supera i 100 dollari al barile 11:52 Scuola d’Infanzia, dall'11 marzo al via le iscrizioni per l’anno scolastico 2026-2027 07:47 Medio Oriente, si intensifica la guerra: raid su Teheran e nuovi attacchi iraniani nella regione
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

USL: servizio dichiarazione redditi, chi ha l’obbligo di presentarla?

9 mar 2026
USL: servizio dichiarazione redditi, chi ha l’obbligo di presentarla?

Per evitare maggiorazioni e sanzioni, lo staff USL ha preparato un breve elenco che specifica i casi in cui una persona fisica ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi a San Marino, facendo una distinzione fra coloro che sono residenti in territorio e non.

Il residente a San Marino ha l’obbligo di presentarla nei casi in cui:

  • Ha cambiato lavoro in corso d’anno;
  • Ha ricevuto più IGR-G dallo stesso datore di lavoro;
  • È stato in mobilità o disoccupazione a San Marino;
  • Ha avuto anche arretrati relativi ad anni precedenti;
  • Ha una rendita catastale complessivamente superiore a 2.000 €;
  • Ha immobili e/o terreni all’estero;
  • È andato in pensione in corso d’anno;
  • Ha avuto redditi esenti superiori a 7.948,72 €;
  • Percepisce il mantenimento dall’ex-coniuge;
  • Percepisce un affitto;
  • Percepisce un reddito da lavoro o da pensione dall’estero;
  • Percepisce un utile da quote in società situate all’estero.

Il non residente a San Marino, come ad esempio un lavoratore frontaliere, un pensionato, un proprietario di immobile situato in territorio, ecc., ha l’obbligo di presentare la dichiarazione nei casi in cui:

  • Ha cambiato lavoro in corso d’anno;
  • Ha ricevuto più IGR-G dallo stesso datore di lavoro;
  • È stato in mobilità o disoccupazione a San Marino;
  • Ha avuto anche arretrati relativi ad anni precedenti;
  • Ha una rendita catastale complessivamente superiore a 2.000 €;
  • È andato in pensione in corso d’anno;
  • Percepisce il mantenimento dall’ex-coniuge residente a San Marino;
  • Percepisce un affitto per un immobile ubicato a San Marino;

Si ricorda che chi ha permesso di soggiorno per la maggior parte dell’anno, a livello fiscale ha gli stessi obblighi dichiarativi previsti per una persona residente.

Per qualsiasi dubbio o necessità di approfondimento, lo staff USL è a vostra disposizione con la massima disponibilità. Vi invitiamo a verificare attentamente l’eventuale presenza di uno degli obblighi sopra indicati, così da poter presentare la dichiarazione dei redditi entro i termini di legge.

Per prenotare un appuntamento o ottenere assistenza diretta, potete contattarci al numero 0549 907031 o al cellulare 366 8451376.

c.s. USL




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa