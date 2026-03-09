USL: servizio dichiarazione redditi, chi ha l’obbligo di presentarla?

USL: servizio dichiarazione redditi, chi ha l’obbligo di presentarla?.

Per evitare maggiorazioni e sanzioni, lo staff USL ha preparato un breve elenco che specifica i casi in cui una persona fisica ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi a San Marino, facendo una distinzione fra coloro che sono residenti in territorio e non.

Il residente a San Marino ha l’obbligo di presentarla nei casi in cui:

Il non residente a San Marino, come ad esempio un lavoratore frontaliere, un pensionato, un proprietario di immobile situato in territorio, ecc., ha l’obbligo di presentare la dichiarazione nei casi in cui:

Si ricorda che chi ha permesso di soggiorno per la maggior parte dell’anno, a livello fiscale ha gli stessi obblighi dichiarativi previsti per una persona residente.

Per qualsiasi dubbio o necessità di approfondimento, lo staff USL è a vostra disposizione con la massima disponibilità. Vi invitiamo a verificare attentamente l’eventuale presenza di uno degli obblighi sopra indicati, così da poter presentare la dichiarazione dei redditi entro i termini di legge.

Per prenotare un appuntamento o ottenere assistenza diretta, potete contattarci al numero 0549 907031 o al cellulare 366 8451376.

c.s. USL

