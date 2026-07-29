Usl: sfida collettiva quella di avvicinare i giovani al settore del turismo

Usl: sfida collettiva quella di avvicinare i giovani al settore del turismo.

USL accoglie positivamente l’Ordine del giorno con il quale tutte le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale hanno evidenziato l’importanza, a livello strategico, del comparto turistico e di come renderlo attrattivo per i giovani, puntando soprattutto sulla loro formazione. Vista l’importanza del settore e le difficoltà oggettive nel reperire personale, si tratta di un momento di condivisione decisivo e di una opportunità per fare rete al fine di migliorare il futuro di tanti lavoratori e per il bene stesso di un Paese votato principalmente al turismo. Ben venga dunque studiare un piano per rendere il settore più attraente per le nuove generazioni, si tratta di un ambito dove c’è potenzialmente spazio per tutte quelle innovazioni di cui proprio i giovani potrebbero essere portatori. Crescono del resto le aspettative di chi viaggia, che differentemente dal passato cerca anche una dimensione culturale nuova. Nel solco di quella visione, già nello scorso rinnovo contrattuale, all’art.5, per tentare di recuperare attrattività nei confronti delle nuove generazioni nel settore del turismo, tutte le parti firmatarie del Contratto avevano concordato che qualsivoglia decurtazione economica non potesse eccedere il 10% della tariffa oraria lorda. D’altronde sono le parti sociali firmatarie del Contratto ad avere massima competenza e la facoltà di incidere in questa materia, è importante quindi fare quadrato attorno ad un tema così vitale, USL auspica sin d’ora che si aprirà un Tavolo dove portare le proprie proposte. Molto interessante anche la parte che riguarda la formazione, tema caro a USL perché più formazione significa più lavoro qualificato. Se oggi l’inadeguatezza degli stipendi è uno degli scogli più grandi, un domani grazie ad investimenti in formazione, anche questa problematica potrà essere lasciata alle spalle.

c.s. Unione Sammarinese Lavoratori - USL

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