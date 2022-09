Usl si dota del Codice Etico Affermare maggiormente un modello rafforza il rapporto fiduciario e partecipativo con tutto il mondo del lavoro

Il Codice Etico è uno strumento che garantisce la gestione equa ed efficace delle relazioni umane, che sostiene la reputazione di qualsivoglia luogo di lavoro e non solo, in modo da creare fiducia verso e nelle persone. Chi evolve deve essere in grado e avere la capacità di tendere verso un miglioramento costante. Per far ciò è fondamentale avere una visione globale del contesto in cui si opera, ma anche saper riflettere in profondità su ciò che si è e si vuole diventare. È dunque con orgoglio che USL ha deciso di dotarsi di un Codice Etico e ribadire così la responsabilità del sindacato nei riguardi delle persone, dei lavoratori, dei pensionati, della squadra USL stessa e del territorio nel quale opera. Accanto ai valori fondamentali e ai principi generali del rispetto, della correttezza e trasparenza, il Codice Etico è un documento che rappresenta la Carta dei diritti e dei doveri etici che in un’organizzazione definisce le responsabilità etico-sociali e i principi cui devono attenersi tutti i partecipanti all’attività lavorativa. “La riflessione etica è complessa e impegnativa - afferma il Segretario Generale Francesca Busignani - ma è un impegno al quale ci siamo sentiti chiamati e a cui abbiamo voluto dare una risposta con un quadro di riferimento, con un principio guida che includa un'etica sociale: trattare le persone come vorremmo che loro ci trattassero”. Leggi il Codice Etico e tante altre info nel nostro sito. https://www.usl.sm/

c.s. Unione Sammarinese dei Lavoratori

