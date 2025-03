USL sostiene la scuola di Chiesanuova: un patrimonio da valorizzare

L'Unione Sammarinese Lavoratori, USL, esprime pieno sostegno alla Scuola di Chiesanuova, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nella comunità e nel mantenimento della vitalità del Castello. Non c'è da sorprendersi se gli abitanti di Chiesanuova sono preoccupati: il rischio che la loro scuola venga chiusa pesa come un'ombra sulla comunità.

Recentemente, un gruppo di genitori ha sollevato allarmi riguardo alla possibile chiusura del plesso scolastico, avvertendo che un tale passo potrebbe trasformare Chiesanuova in un "dormitorio senza prospettive", privando il Castello della sua identità e della sua vitalità. Un Castello, soprattutto se periferico, senza la sua scuola rischia di perdere non solo un luogo di apprendimento, ma anche il cuore pulsante che lo rende vivo e dinamico.

USL condivide queste preoccupazioni e sottolinea l'importanza di adottare un progetto lungimirante che garantisca la continuità della scuola, evitando che Chiesanuova perda la sua "anima". A tal proposito si potrebbe vedere se, da zone limitrofe fuori territorio, più vicine a Chiesanuova rispetto magari al Comune dove vanno i bimbi italiani a studiare, diverso da dove abitano, si possano far frequentare quella del nostro Castello, ampliando così gli studenti.

In passato, inoltre, abbiamo già evidenziato la necessità di affrontare il fenomeno dello spopolamento dei Castelli soprattutto quelli periferici, indicando che soluzioni per l'emergenza abitativa dovrebbero includere strategie per rivitalizzare queste aree.

"La scuola di Chiesanuova recentemente ristrutturata e completamente a norma, è senza dubbio il cuore pulsante del Castello, afferma il Segretario Generale USL, Francesca Busignani. Uno fra i tanti esempi concreti di questo cuore pulsante, è l'inaugurazione del murales contro la violenza di genere e a favore delle donne, realizzato con i disegni degli alunni delle scuole. L’inaugurazione, in collaborazione con la Giunta di Castello e l'UCS, si è innestata proprio in un evento promosso dalle insegnanti e avvenuto nella piazza pedonale, che ha visto l’intero Castello animarsi grazie alla recita scolastica, ben organizzata e molto apprezzata. Questi eventi dimostrano l’impegno del Castello nel valorizzare il territorio, sostenendo il tessuto sociale ed economico locale, promuovendo valori positivi, con la scuola come protagonista centrale di questa vitalità”.

USL invita le istituzioni competenti a valutare attentamente le implicazioni di una possibile chiusura della scuola, considerando sia l'aspetto educativo sia l'impatto sociale ed economico sul territorio. È essenziale che le decisioni che la politica prenderà, tengano conto delle esigenze del futuro della comunità di Chiesanuova.

La scuola rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei giovani, nonché un elemento chiave per la coesione sociale e la vitalità dei nostri Castelli. USL continuerà a sostenere attivamente la causa della Scuola di Chiesanuova, affinché possa rimanere un punto di riferimento per le generazioni presenti e future.



Comunicato stampa

Unione Sammarinese Lavoratori