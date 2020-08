Usl: stabilizzazione precari Iss, riconosciuta l'attività svolta dai dipendenti

La FPI USL esprime la propria soddisfazione nel aver sottoscritto con la Delegazione di Governo il Protocollo Preliminare d’Intesa per il superamento del precariato nell’ Istituto per la Sicurezza Sociale. Durante il confronto l’USL ha avanzato le proprie richieste riscontrando la disponibilità dell’interlocutore ad accogliere le proposte finalizzate al riconoscimento dell’attività prestata dal personale Sanitario, Socio-Sanitario e Amministrativo garantendo più stabilità al rapporto di lavoro del personale ISS. Di particolare rilievo merita di essere citato l’ottenimento di uno strumento automatico di regolarizzazione in caso di mancata emissione dei Bandi di Concorso, istanza fortemente voluta da USL visto le mancanze dell’ISS in questi anni nell’emissione di procedure selettive (che devono comunque rimanere la modalità principe per assumere nella PA). Altra importante novità è l’apertura nei confronti del personale non residente ai processi di regolarizzazione. La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa è un risultato sicuramente positivo che ripristina una situazione di legittimità, commenta il Segretario Mattia Marzi. Ora USL si aspetta che, anche per il restante Settore Pubblico Allargato, il Congresso si renda disponibile a ragionare per prevedere strumenti di garanzia analoghi a quanto definito per l’ISS.

La Federazione Pubblico Impiego USL



