USL su riforma Igr: "Giù le mani dagli stipendi e dalle pensioni"

Quello dell’equità è per il Sindacato USL un principio irrinunciabile e per questa ragione negli ultimi mesi tantissime energie sono state spese per contestare la proposta di riforma IGR dalla quale risulta palese che si andranno a colpire, ancora una volta, lavoratori dipendenti e pensionati. Ciò senza tenere nel minimo conto il fatto che si tratta delle stesse persone che sin qui hanno sempre pagato e che oggi sono alle prese con stipendi non più al passo con i rincari degli ultimi anni, che hanno fortemente eroso il loro potere d’acquisto. Persone che a ben vedere si trovano ad essere continuamente nel mirino di un fisco miope che invece nemmeno si cimenta, non certo per mancanze dovute a chi lavora presso gli uffici competenti, nel cercare di limitare il fenomeno dell’elusione. Per non parlare di come un po’ in tutto il mondo, sta emergendo con evidenza una disparità ormai non più sostenibile, tra pochi ricchissimi e la stragrande maggioranza delle persone che invece, pur lavorando, non riesce nemmeno ad arrivare alla fine del mese. Ciò sta avendo gravi conseguenze anche sul piano economico perché è stato registrato un drastico calo dei consumi. Per questa ragione, non per questioni di giustizia sociale, gli analisti economici più lungimiranti propongono di alleviare il carico fiscale sui redditi da lavoro e distribuirlo anche sui redditi da capitale che pure in termini numerici ‘valgono’ molto di più. Se dunque servono più risorse, si vadano a cercare dove ci sono tenendo anche conto che fortunatamente negli ultimi anni, numeri e dati alla mano, si sono visti bilanci con utili in forte aumento. Giù le mani invece dagli stipendi e dalle pensioni, i primi devono essere aumentati con il rinnovo dei contratti, le seconde adeguatamente rivalutate. Soltanto in questo modo il Governo sarà conseguente a quanto scritto a chiare lettere sul Programma e la riforma potrà dirsi all’insegna del principio di equità.

C.s. - Unione Sammarinese Lavoratori USL

