Usl sul bando del direttore socio sanitario Iss: "Meglio vederci chiaro fin dal principio per iniziare col piede giusto"

Usl sul bando del direttore socio sanitario Iss: "Meglio vederci chiaro fin dal principio per iniziare col piede giusto".

Nel primo giorno lavorativo subito dopo Ferragosto, USL ha inviato una comunicazione al Congresso di Sato, al Comitato Esecutivo e alla Commissione Giudicatrice inerente al “Bando di Selezione per la proposta di nomina del Direttore di Dipartimento Socio Sanitario dell’ISS”. È indispensabile avere chiarimenti in merito alle notizie uscite sulla stampa nella scorsa settimana, abbiamo chiesto quindi di sospendere la procedura in corso. Ciò non vuol dire mettere in discussione l’operato fatto, ma prima di procedere riteniamo si debbano avere spiegazioni su diversi aspetti sia procedurali che di principio. L’ISS è un patrimonio indispensabile per tutti i sammarinesi e residenti, ed è per questo che non si possono fare azioni forzate o poco chiare, soprattutto in ruoli che potrebbero essere ricoperti internamente da ottimi professionisti. Siamo consapevoli che ci sono figure esterne di alto profilo, ciò però non vuol dire che non si possano reperire nel nostro sistema professionisti formati o autorevoli anche non sammarinesi, ma in territorio da anni che conoscono molto bene la nostra realtà e che sano quindi, cosa può funzionare o meno immediatamente per governare i Dipartimenti dell'ISS. Siamo in attesa dei dovuti chiarimenti.

c.s. Usl

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: