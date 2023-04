Usl sul crollo dei risparmi: "Urgono provvedimenti per scongiurare il dilagare della povertà fra i lavoratori"

Sono positivi i dati sull’occupazione e sulla crescita che il Segretario al Lavoro ha diffuso in questi giorni con soddisfa- zione. Anche il settore bancario se l’è cavata bene, considerato il momento difficile e i risparmi dei cittadini in caduta libera. Una nota dolente che non può però essere sottovalutata. Se il cittadino pur lavorando è costretto ad attingere ai propri risparmi, c’è qualcosa che certamente non va. E’ un chiodo questo sul quale spesso siamo tornati: oggi c’è chi è destinato ad essere povero pur lavorando. Uno scenario inaccettabile che significa perdita di diritti e dignità per il lavoratore che spende gran parte del proprio tempo al lavoro e che nonostante questo non riesce a far fronte alle spese per mantenere se stesso o la propria fami- glia. Prima c’è stata la pandemia dalla quale siamo usciti proprio grazie alle famiglie che hanno attinto ai propri risparmi fungendo da solide colonne per la tenuta del sistema. Peccato che dopo la crisi pandemica ci si sia ritrovati a vivere in un clima di continue emergenze che ha avuto come conseguenza quello di costringere tanti sammarinesi a mettersi sempre di più le mani in tasca. Si spende tanto in salute perché i tempi della Sanità pubblica lasciano poca scelta al cittadino che il più delle volte op- ta per visite a pagamento. E non certo per colpa del personale che si spacca sempre in quattro per far fronte alle esi- genze dei propri concittadini . Per non parlare poi degli aumenti di tassi, affitti, generi alimentari e bollette alle stelle. In un simile contesto non c’è da stupirsi se la capienza dei risparmi si è ristretta e continuerà a restringersi. Uno Stato lungimirante deve da parte sua mettere in campo politiche sociali che invertano la rotta e garantiscano la sopravvivenza economica dello Stato stesso. Ciò chiaramente non vuol dire essere assistenzialisti e dare denari a pioggia, ma significa apportare correttivi e inne- scare dinamiche che diano fiducia alla popolazione. Ed è per questo che Usl continuerà sempre a condividere o appoggiare quelle politiche di reale rilancio del Paese, co- sì come non smetterà mai di combattere quelle che invece generano recessione ed impoverimento della popolazione.

c.s. Usl