Usl sul decreto 111: "Non si interviene sul diritto del lavoro senza nessun confronto"

Usl sul decreto 111: "Non si interviene sul diritto del lavoro senza nessun confronto".

Qualche osservazione in merito al Decreto 111 emesso nella giornata di ieri, 1 agosto, avente ad oggetto gli interventi per la gestione della pandemia ma che nello specifico tratta il tema del rientro del personale che non si sia sottoposto a vaccinazione volontaria o a richiamo. A prescindere dalla legittima opinione che ogni persona può avere in tema di vaccinazione, non possiamo accettare che vengano emessi dei siffatti Decreti che intervengono sul tema del diritto del lavoro con provvedimenti di dubbia coerenza. Un Decreto che non coincide con un sana idea del lavoro e che esaspera ulteriormente una situazione già tesa. Nel Decreto, tra le altre cose, non solo si prevede il reintegro per soli due mesi del lavoratore ma potrà essere spostato a libera discrezione del Capo del Personale dell’ISS. Non solo, in tale periodo viene inoltre negato il legittimo diritto alle ferie, il tutto con la contestuale minaccia di sanzioni disciplinari in caso di mancato rientro. Invece di prevedere una linea chiara e convivere con gli effetti delle scelte assunte, l’Esecutivo preferisce “giocare con le persone” come se fossero oggetti da utilizzare ad esclusivo piacimento. Un Decreto emesso, tra l’altro, all’oscuro delle Organizzazioni Sindacali che si sono ritrovate ad avere innumerevoli richieste di chiarimento, senza poter purtroppo essere messe, non solo nelle condizioni di dare risposte esaustive, ma neanche di esprimere alcuna opinione e portare proposte superando quello che, al contrario, dovrebbe essere un sano confronto preventivo tra le parti, quando si interviene in tema di lavoro. Ogni lavoratore ha una sua dignità ma pare che questo non importi, invece di trovare soluzioni strutturali si preferisce intervenire unilateralmente. USL ha già richiesto un confronto con le Segreterie preposte. Attendiamo un riscontro.

c.s. Usl

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: