Usl sulla giornata mondiale dei Diritti umani

Usl sulla giornata mondiale dei Diritti umani.

Oggi 10 dicembre si celebra la giornata mondiale per i diritti umani e mai come quest’anno il tema è di forte attualità. Le crisi infatti minacciano in primis i diritti conquistati, politici, civili, economici, sociali e culturali e la democrazia in generale. Il Segretario Generale dell’ONU, António Guterres ha infatti evidenziato come il Coronavirus abbia accentuato povertà, disuguaglianza, discriminazione e, unitamente alla distruzione del nostro ambiente naturale e alle lacune nella tutela dei diritti umani, si stanno creando fragilità enormi nelle nostre società. La crisi economica di questi tempi ha purtroppo messo in discussione i diritti più basilari: il diritto al lavoro, il diritto a salute e sicurezza, il diritto all’inclusione sociale, all’uguaglianza. Temiamo che la crisi unita alla pandemia globale ci faccia correre il serio rischio di affossare i valori fondamentali contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. “Ecco perché” commenta il segretario Generale USL Giorgia Giacomini “deve essere tenuta alta la guardia, vegliare ed intervenire per scongiurare gli impatti devastanti sulla vita e sulla libertà delle persone, ed il sindacato ha in questo un ruolo fondamentale”. Occorre un modello economico e sociale più sostenibile basato su indirizzi come protezione sociale universale, miglioramento della qualità di vita e del lavoro uguaglianza di genere, sostegno dei gruppi più vulnerabili e fondato su solidarietà e cooperazione: le persone e i loro diritti devono essere al centro delle politiche presenti e future.

c.s. USL

I più letti della settimana: