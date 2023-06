USL, UCS e Giunta di Castello di Chiesanuova: Inaugurato il 2° dei 10 mulares contro la violenza di genere e sulle donne

In un periodo non foriero di ottime notizie è un piacere scrivere dell’inaugurazione del secondo murales che raffigura i disegni dei ragazzi di San Marino.

Non è che ogni superficie dorata debba per forza avere anche un lato oscuro, certamente però ci sono lati oscuri che si nascondono dietro superfici dorate. Così capita a volte che nei luoghi in cui una persona dovrebbe sentirsi più al sicuro, la propria famiglia e la cerchia ri- stretta di amici, vada invece in scena il più gigantesco degli incubi: quello della violenza.

Per questa ragione nel 2021 USL/UCS hanno deciso di indire un Concorso aperto a tutti i giovani della Repubblica, affinché realizzassero dei disegni contro la violenza sulle donne e di genere.

Ora l’emozione è al diapason perché grazie all’impegno della giunta di Chiesanuova, alla determinazione del Capitano di Castello Marino Rosti, al lavoro delle insegnanti che hanno guidato e sostenuto i ragazzi, è stato possibile avviare una collaborazione con USL/UCS, che è sfociata nel pannello che riproduce alcuni dei disegni che hanno vinto il Con- corso e che è stato inaugurato ieri, in occasione della festa dei bambini delle scuole.

“L’auspicio - ha detto il Segretario Generale di USL - Francesca Busignani - è che l’esposizione dei murales dei dise- gni degli studenti nei Castelli della Repubblica, possa rappresentare un monito e contribuire, come spesso per fortuna fa il bello, a scongiurare qualunque genere di violenza su donne, lgbtq+, lgbt+ ed anche permettetemi sugli uomini, perché a soffrirne sono le vittime, i familiari delle vittime e tutta quanta la comunità. C’è ottima collaborazione con tutti i Capitani di Castello, quindi auspico che quello di Chiesanuova sia, oltre a quello esposto lo scorso anno, raffigurante tutti i disegni vincenti presso la nostra sede in modo permanente, il primo dei nove murales di cui degli altri otto con- tiamo di inaugurarne diversi entro quest’anno”.

Il Capitano di Castello Marino Rosti ha sottolineato l’importanza dei bambini nella comunità perché essi sono il pre- sente ma anche il futuro e quando veicolano un messaggio, non vi è dubbio sulla sua autenticità. I ragazzi sono vita per un Castello e la loro voglia di vivere in armonia e con inclusione è un esempio per tutti.

“Leggere proprio in queste ore - ha aggiunto il Coordinatore di UCS Olga Mattioli - le notizie che ci giungono dalla vi- cina Italia dove una giovane madre è stata uccisa prima ancora di portare alla luce il proprio figlio, dà la misura di tutto il buio che può nascere quando la disperazione e il vuoto prendono il sopravvento. E’ allora responsabilità di tutti guardare al fondo dell’orrore e cercare di capire cosa non va nella società in cui viviamo perché troppo spesso la real- tà diventa incubo”.

Prosegue dunque l’impegno ad inaugurare i murales nella Repubblica dei disegni degli studenti che non finiremo mai di ringraziare per saper accendere la luce della speranza dove è buio.







Comunicato stampa

USL e UCS