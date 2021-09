Usl. Uil camp: i giovani risorsa del futuro

Usl. Uil camp: i giovani risorsa del futuro.

Due giovani funzionari dell’USL hanno partecipato, da giovedì 9 a sabato 11 settembre 2021 al Campus Formativo organizzato dalla UIL Giovani Emilia Romagna insieme a funzionari, rappresentanti e delegati sindacali riguardanti vari settori, provenienti da tutta Italia. Diverse personalità di rilievo hanno trattato temi importanti ed i loro interventi hanno poi dato vita a interessanti dibattiti: i presenti infatti, in tempo reale, attraverso un dispositivo elettronico (tablet), hanno avuto la possibilità di porre domande e osservazioni in merito agli argomenti trattati. Di maggior rilevanza il confronto tra il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri su temi attuali come Green Pass, sviluppo della regione Emilia Romagna, il problema delle possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, sicurezza sul lavoro e reddito di cittadinanza. Si è parlato anche di giovani e sindacato: il sindacato dovrà essere sempre più un canale per far esprimere i giovani e creare delle occasioni di confronto. Chiaramente l’obiettivo è quello di offrire degli strumenti di formazione per consentire alle nuove generazioni di poter esprimere le proprie potenzialità, affinché non si sentano dispersi, spaesati e senza prospettive future. Nel programma del Campus erano previste anche attività più tecniche e settoriali che hanno visto i giovani partecipanti protagonisti di momenti di confronto e riflessione relativi a questioni prettamente sindacali come la riforma previdenziale, il dumping salariale e gli infortuni sul lavoro purtroppo ancora troppo numerosi. Un’esperienza positiva, funzionale e formativa per chi volesse intraprendere un percorso sindacale.

Unione Sammarinese dei Lavoratori

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: