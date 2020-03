Usl: "Uniti contro il Covid 19"

In questi giorni convulsi caratterizzati dall’emergenza Coronavirus l’USL informa di aver adottato le disposizioni previste dal Decreto n.44-2020 ma di restare pienamente operativa: si raccomanda pertanto di contattare l’USL, preferibilmente via telefono o tramite e-mail, per tutte le richieste di informazioni relative al settore pubblico e privato, per assistenza in merito ad ammortizzatori sociali e consulenza relativa ad ogni problematica di lavoro. La Federazione Pensionati informa che in ottemperanza alle Ordinanze ha momentaneamente sospeso le proprie attività. Le iniziative di tipo ludico sociale sono rimandate in attesa di nuove disposizioni; per quanto riguarda il rinnovo delle tessere per l’anno 2020, ricordiamo che potrà essere effettuato nel momento della dichiarazione dei redditi. Tutto lo staff di Unione Sammarinese dei Lavoratori intende esprimere forte vicinanza e i più sentiti ringraziamenti a tutto il personale Sanitario e Socio Sanitario, alla Protezione Civile, alle Forze dell’Ordine e tutti i volontari che stanno lavorando senza sosta in questo momento così difficile. Per agevolare il loro lavoro e non vanificare gli sforzi profusi si raccomanda di rispettare pedissequamente le normative di sicurezza, perché è in gioco la salute di tutti noi. Come USL riteniamo che mai come in questo momento sia fondamentale collaborare, fare squadra, annullare la distanza fra parti sociali, sindacati e associazioni di categoria, lavoratori e datori di lavoro: siamo nel pieno di un’emergenza nazionale che possiamo superare solo restando uniti. Da ultimo, informiamo che USL è presente al tavolo di coordinamento dell’emergenza Covid-19 che è in corso in questi giorni, sarà nostra premura portare le istanze dei lavoratori e collaborare attivamente per la ricerca di soluzioni condivise.

c.s. Segreteria USL