Usl. Uniti per la pace.

Unione Sammarinese dei Lavoratori, esprime vicinanza e solidarietà al popolo Ucraino e ai cittadini di origine Ucraina che vivono, lavorano e risiedono da anni nel nostro territorio. La pandemia di violenza che in questo momento si sta diffondendo ha già ferito profondamente i cittadini dell'Ucraina. Già ora sono necessari sforzi colossali per ricostruire ciò che è stato devastato. La guerra è un concentrato di tutto ciò che di distruttivo può agire sulle persone e sulla psiche umana: l’insicurezza totale, l’ignoto, la violenza, l’impotenza, la perdita di persone care. Obiettivo primario deve essere la protezione umanitaria dei civili. Siamo chiaramente preoccupati per il destino di milioni di profughi in fuga, di donne e bambini in particolare, che cercheranno necessariamente un rifugio e un’accoglienza all’interno dello spazio europeo. Ma la guerra e le sue conseguenze colpiscono sempre per primi anche i lavoratori, attaccandone la vita, il lavoro, i salari e le condizioni di lavoro.

Dal nostro territorio, dalle città europee, può partire un’azione diffusiva di mobilitazione che imponga i principi del rispetto della dignità dei popoli, che rifugga da ogni tentazione belligerante e “ritrovi nel dialogo, nel confronto tra le tante diversità, le ragioni della pace.” In queste ore buie l’Europa e la comunità internazionale siano unite più che mai. L'auspicio è che si faccia ogni sforzo possibile per fermare subito questa guerra e si favorisca il dialogo come unico strumento di risoluzione delle controversie internazionali. La pace si costruisce con atti di pace, non con le armi. Mai come oggi è evidente che la pace ed il rifiuto delle guerre debbono essere la priorità dell’agenda politica italiana, europea e mondiale perché gli inquietanti fatti riguardanti l’Ucraina, ci devono far riflettere e ci devono spingere a ricercare sempre la pace e la libertà.

Unione Sammarinese dei Lavoratori non può rimanere inerme di fronte a questa tragedia, e si adopererà per ogni azione necessaria a dare un segno di vicinanza e solidarietà, pertanto ha deciso di fare una donazione in aiuto del popolo Ucraino e inoltre invita, tutte le lavoratrici e i lavoratori, le pensionate ed i pensionati e tutti i cittadini, volontariamente e secondo le proprie possibilità, a fare una donazione alle varie Organizzazioni Sammarinesi che stanno raccogliendo fondi o beni di prima necessità (ad esempio Croce Rossa Sammarinese, San Marino for The Children, AVSI, Consolato Onorario d’Ucraina a San Marino – si consiglia di contattare preventivamente le associazioni per verificare il materiale maggiormente richiesto).

Segnaliamo anche che è stata attivata un’apposita Unità di Coordinamento del Dipartimento Affari Esteri gestito dalla Protezione Civile di concerto con le Istituzioni Pubbliche coinvolte, al fine di accogliere richieste di informazioni e manifestazioni di disponibilità a favorire forme di accoglienza ai seguenti recapiti: supporto.ucraina@esteri.sm – 0549885400.

L’unità di Coordinamento ha altresì aperto un conto corrente, dedicato a una raccolta fondi per sostenere la copertura parziale di accoglienza dei cittadini ucraini in arrivo a San Marino, alle seguenti coordinate: - Denominazione: “Guerra Ucraina – Accoglienza profughi” - Codice IBAN: SM72D0606709800000120161869

Inoltre Unione Sammarinese dei Lavoratori invita tutta la cittadinanza, le forze politiche, le associazioni, le categorie economiche ad essere UNITI PER LA PACE partecipando numerosi alla Marcia per la Pace sabato 12 marzo per le via del Centro Storico di Città.

