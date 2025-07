Usl: "Urgono tutele per gli oltre 700 malati di fibromialgia"

Viviamo in una società per così dire anestetizzata, indifferente a volte al dolore e alle sofferenze degli altri. In questi giorni sentiamo parlare molto di fibromialgia e di come i malati chiedano a gran voce, da un lato l’attuazione della legge 24 gennaio 2024 n. 10 “Norme a tutela dei soggetti affetti da fibromialgia” e dall’altro reali passi avanti e tutele. A tal proposito USL ha richiesto un incontro con il Segretario alla Sanità perché dalle parole si possa passare appieno ai fatti. Di malati di fibromialgia in Repubblica se ne contano oltre 700 dichiarati, ma potrebbero essere molti di più. Si tratta di una patologia invalidante, chi ne è affetto spesso non trova occupazione o ha problemi sul posto di lavoro perché purtroppo non tutti i giorni sono uguali e può capitare di non riuscire nemmeno ad alzarsi dal letto. A ciò si deve aggiungere il fatto che quando si assumono determinati farmaci, è vietato mettersi alla guida. Non si tratta sfortunatamente di problemi astratti ma di persone in carne ed ossa, cittadini e lavoratori di questa Repubblica, che vedono davanti a sé soltanto il buio. È il caso di una giovane che a causa della malattia, per via dei continui ricoveri, ha dovuto rinunciare a studiare e oggi non trova lavoro sia perché non possiede un titolo di studio, sia per le fragilità dovute alla malattia. Inoltre, non le viene riconosciuta alcuna invalidità. In questi giorni abbiamo sentito la voce dei malati alzarsi per fare in modo che il tema non esca dai radar della politica, USL ritiene doveroso schierarsi al loro fianco e profondere ogni energia perché le loro istanze vengano accolte.

C.s. USL