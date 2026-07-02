USL vicina ai lavoratori aggrediti: la ricchezza della nostra società sono i legami, non cadiamo nella trappola delle divisioni

C’è un confine nemmeno troppo labile tra l’esercitare legittimamente un proprio diritto e violare i diritti altrui. Così un conto è denunciare le storture di un sistema che nessuno può dire perfetto e un altro è riprendere un lavoratore a sua insaputa e diffondere quelle riprese.

In questo modo perdiamo l’umanità e cediamo il passo a quelle tecnologie che a parole ci spaventano perché rischiano di spazzare via il lavoro umano. Paradossalmente poi siamo proprio noi a trattare altri esseri umani senza tenere nel minimo conto la loro dignità.

Questo ovviamente non significa che dobbiamo far finta di niente se crediamo di non aver potuto godere appieno di un diritto o se ci sembra di star subendo un torto. Ma non è questo il modo. Poi è ovvio che ciascuno ha il diritto di dire o fare quel che pensa, siamo in democrazia; tuttavia questo diritto termina quando si viola il diritto dell’altro. Non è del resto scagliando pietre sul primo che capita che si risolvono le cose. Il clima d’odio insomma non fa bene e la vista annebbiata non aiuta certo a capire i contesti.

Non è raro in questi giorni imbattersi in persone convinte che basti interpellare l’IA per ottenere tutte le risposte. Persone persuase che chi lavora e ha esperienza non rappresenti più alcun valore aggiunto. Preme ad USL far sentire la propria vicinanza alla collettività ribadendo la propria mission che è quella di essere al fianco dei lavoratori, dei pensionati, delle persone tutte. Se non vogliamo impoverire la società in cui viviamo, la cui primaria ricchezza sono le persone che la abitano, non dobbiamo spezzare i legami che ci uniscono e che sono indispensabili per andare avanti. Non diamo il nostro contributo a generare altre divisioni. C’è già purtroppo chi lavora alacremente per questo.

Ci sono molte cose, purtroppo, che non funzionano, e tutti i giorni siamo impegnati per tentare di risolverle, ma mai e poi mai tollereremo la vile violenza o la negazione del diritto altrui.



Comunicato stampa

Unione Sammarinese Lavoratori - USL









