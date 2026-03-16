Uso fraudolento di marche di immatricolazione T7 – Precisazioni e rettifica

L'Autorità per l'Aviazione Civile della Repubblica di San Marino ritiene doveroso rilasciare il presente comunicato a tutela della propria reputazione istituzionale e nell'interesse dell'informazione corretta dell'opinione pubblica, in riferimento ad articoli apparsi oggi sulla stampa nazionale e internazionale.



I FATTI

Gli aeromobili citati negli articoli in questione NON sono mai stati registrati nel Registro Nazionale degli Aeromobili della Repubblica di San Marino. Le marche di immatricolazione con prefisso T7 apposte sulle loro fusoliere sono false e costituiscono una contraffazione deliberata posta in essere da soggetti terzi, del tutto estranei a questa Autorità e allo Stato sammarinese.

In termini chiari: si tratta di aeromobili su cui sono state fisicamente dipinte sulle proprie livree dei codici di immatricolazione sammarinesi mai rilasciati, al solo scopo di simulare una nazionalità occidentale e aggirare così le sanzioni internazionali vigenti. Nessun titolo, nessun certificato, nessun documento di registrazione è mai stato emesso da questa Autorità in relazione a tali velivoli.



L'INTERVENTO DELL'AUTORITÀ

L'Autorità ha individuato queste irregolarità e ha agito con tempestività. Da mesi questa Autorità ha provveduto a:

– segnalare formalmente all'ICAO (International Civil Aviation Organization), organo specializzato delle Nazioni Unite, l'uso illegale e fraudolento delle marche di immatricolazione T7, richiedendo la collaborazione degli Stati membri per l'eventuale fermo a terra degli aeromobili interessati;

– trasmettere diversi esposti al Tribunale della Repubblica di San Marino, affinché vengano avviate le indagini competenti sui fatti denunciati;

– pubblicare e diffondere alle autorità aeronautiche internazionali (compresa la FAA, Autorità degli Stati Uniti d’America) informazioni critiche per la sicurezza relative ai codici di immatricolazione oggetto di utilizzo fraudolento.

L'operato di questa Autorità ha ricevuto apprezzamento formale da parte delle istituzioni internazionali competenti, che hanno elogiato la prontezza e la trasparenza con cui la Repubblica di San Marino ha gestito e segnalato una situazione di straordinaria gravità.



APPELLO ALLA STAMPA

L'Autorità comprende il legittimo interesse giornalistico su vicende di rilievo internazionale. Tuttavia, invita gli organi di informazione a una rappresentazione accurata e responsabile dei fatti, evitando titoli sensazionalistici che associno il nome della Repubblica di San Marino a condotte illecite di cui è essa stessa vittima.

La Repubblica di San Marino non è complice di alcuna violazione dell'embargo internazionale. È, al contrario, lo Stato che ha denunciato per primo queste irregolarità alle competenti autorità sovranazionali.



Autorità per l'Aviazione Civile della Repubblica di San Marino

Il Direttore - Ing. Marco Conti











