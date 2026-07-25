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Uso responsabile delle risorse ed etica ambientale: Osvaldo Bevilacqua nuovo testimonial solidale dell'AASS

25 lug 2026
Uso responsabile delle risorse ed etica ambientale: Osvaldo Bevilacqua nuovo testimonial solidale dell'AASS

Un gesto spontaneo, capace di legare la salvaguardia delle risorse naturali all'attenzione verso i soggetti più fragili. Nella nuova fase della campagna di comunicazione "L'acqua è preziosa. Non sprecarla", l'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici accoglie un alleato d'eccezione: Osvaldo Bevilacqua. Il popolare conduttore e autore televisivo si è prestato a titolo del tutto gratuito, spinto dalla volontà di promuovere l'uso consapevole della rete idrica e di sostenere il mondo animale. L'intero compenso a lui spettante è stato devoluto all'Apas di San Marino. La risorsa economica permetterà di finanziare un programma capillare di sterilizzazioni, prezioso per contrastare il fenomeno del randagismo e prevenire gli abbandoni. Un'intesa felice. Trattare l'acqua come un patrimonio collettivo significa estendere la medesima cura ad ogni forma vivente sul territorio. L'AASS esprime un sincero ringraziamento a Bevilacqua per la sensibilità dimostrata e per un contributo che affianca l'etica ecologica alla solidarietà concreta. «Avere al nostro fianco un testimonial stimato ci aiuta a diffondere un messaggio educativo fondamentale con garbo e incisività», osserva il Direttore Generale dell'AASS, Marcello Forcellini. «Proteggere le nostre fonti e dare un ausilio tangibile ai volontari dell'Apas sono azioni nate dalla stessa matrice civica. Chiediamo a tutti serenità e un pizzico di attenzione nelle mura domestiche, certi che il risparmio sia frutto di una responsabilità condivisa e non di una imposizione».

Ecco il link allo spot: https://www.facebook.com/share/v/1BsSTo5F5C/?mibextid=wwXIfr

L'Azienda, infine, coglie l’occasione per puntualizzare come al momento nessuna ordinanza di restrizione idrica sia stata adottata. Le squadre tecniche monitorano costantemente le portate e la tenuta della rete. Eventuali provvedimenti prescrittivi verranno presi esclusivamente qualora le condizioni meteorologiche e il livello delle riserve ne dimostrino l'effettiva necessità.

c.s. Direzione A.A.S.S.





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