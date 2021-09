USOT: Corsi di formazione per operatori del settore alberghiero e ristorazione

Torna l’offerta formativa a cura di StarFor e USOT destinata agli operatori del settore alberghiero e ristorazione

San Marino – A ottobre, torna la formazione a cura di StarFor, azienda sammarinese specializzata in consulenze alberghiere e percorsi formativi e USOT – Unione Sammarinese Operatori del Turismo dedicata agli operatori del mondo dell'Ospitalità.

Il nuovo calendario proposto da USOT e Star For si compone di sei corsi destinati a tutti coloro che desiderano sviluppare sempre più le proprie conoscenze e competenze nel settore alberghiero e della ristorazione.

In programma a ottobre, presso il Caffè Titano, il CORSO DI CAFFETTERIA e il CORSO DI BARMAN a cura del docente e Barman Claudio Casciano; in partenza il 25 ottobre presso il Palace Hotel e il Ristorante Vivo si svolgerà il CORSO DI TASTY BREAKFAST a cura del docente e consulente per il breakfast Gaetano Barbuto.

A novembre, nelle sale dell’Agriturismo Podere Lesignano, l’arte della pizza verrà svelata durante il CORSO DI PIZZERIA a cura di Gustavo De Leo, pizzaiolo, ristoratore e docente; presso la Tonino Leardini Gelato Master School, la nuova scuola di formazione per gelatieri e pasticceri Leagel, è in programma il CORSO DI GELATERIA a cura di Davide Volpe, docente e tecnico dimostratore Leagel; chiude il calendario della formazione il CORSO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI a cura dell'Event Manager e consulente per il turismo Valentina Porrazzo, che si svolgerà presso le sale del Palace Hotel San Marino.

Un’opportunità formativa per i titolari e dipendenti per restare aggiornati con le esigenze del mercato e per imparare tecniche e strumenti nuovi così da elevare la propria professionalità e contribuire a costruire sul territorio un’offerta turistica di qualità.

Tutti i corsi sono gratuiti per gli iscritti all’associazione USOT e per i non iscritti è possibile partecipare a fronte di un piccolo contributo.

Il calendario dei corsi è consultabile sul sito www.starfor.it e sui canali social (Facebook ed Instagram) di USOT e StarFor.

Le lezioni si svolgeranno nel rispetto delle normative anti-contagio attualmente in vigore.

Per informazioni e iscrizioni

0549 900438 | info@usot.it









