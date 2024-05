Usot e Federalberghi chiedono di essere preventivamente e fattivamente coinvolti

Accogliamo con interesse la proposta delle due Destination Management Company “San Marino Welcome”, “San Marino Destination” e della Segreteria di Stato per il Turismo. Spiace non essere stati coinvolti nel confronto e nella predisposizione della proposta anche perché il grosso dell’idea presentata è in capo alle strutture ricettive. Facciamo anche presente che, in un’epoca storica di comunicazione facile ed immediata con e-mail, sms, social network, ecc ecc, siamo sempre disponibili al confronto ed al dialogo anche senza una convocazione formale o istituzionale. Fatta questa doverosa premessa, è opportuno sottolineare che USOT è sempre stato favorevole ad iniziative che possano rappresentare un beneficio per hotel, ristoranti e bar presenti su tutto il nostro territorio. A maggior ragione quando sono proposte ed idee che consentono di creare flussi di visitatori in mesi meno centrali rispetto a quelli estivi o invernali (Natale delle Meraviglie). Ci teniamo a precisare che con il nostro comunicato stampa di qualche giorno fa abbiamo riproposto idee, già precedentemente comunicate e condivise, con un focus su iniziative strutturate di medio/lungo periodo. Questi documenti, aggiornati ed attualizzati, verranno presentati al nuovo esecutivo e, ovviamente, a tutte le forze politiche che saranno rappresentate in Consiglio Grande e Generale dopo le elezioni del 9 giugno prossimo. Nei diversi incontri avvenuti con i partiti e movimenti politici in questo periodo pre-elettorale abbiamo insistito nel chiedere che le Associazioni Datoriali e gli altri soggetti portatori di interessi vengano preventivamente e fattivamente coinvolti nella programmazione e discussione delle iniziative che il Governo intenderà proporre. Ci teniamo ad evidenziare che le idee da noi proposte in tema, soprattutto, di destagionalizzazione rappresentano dei driver di potenziale crescita economica per l’economia (e l’immagine) del Paese e non solo un vantaggio esclusivo per le attività che fan parte del nostro Settore.

cs Usot