USOT e Wonderbay al fianco delle donne: tre giorni di sport, formazione e solidarietà contro la violenza di genere

USOT e Wonderbay annunciano la propria adesione alla campagna di sensibilizzazione promossa dall’Authority per le Pari Opportunità di San Marino in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Anche quest’anno vengono proposti tre giorni di attività dedicate alla diffusione di una cultura del rispetto e alla promozione di una sempre maggiore consapevolezza su un tema purtroppo ancora drammaticamente attuale. L’edizione 2025 può nuovamente contare sulla preziosa collaborazione di Brand Gioielli, partner fondamentale dell’iniziativa. Il loro contributo ha permesso non solo di confermare, ma anche di ampliare il programma rispetto allo scorso anno, arricchendo il calendario con ulteriori momenti di incontro, sensibilizzazione e condivisione. Per accompagnare simbolicamente l’evento, Brand Gioielli ha inoltre realizzato 300 magliette che verranno distribuite ai partecipanti del torneo di padel in programma sabato 22 e della camminata ludico-motoria prevista per la mattina di domenica. L’intero ricavato delle attività sarà devoluto all’Authority per le Pari Opportunità di San Marino, ente istituzionale impegnato nella tutela e nell’assistenza delle vittime di violenza di genere.

Il programma prevede:

Venerdì 21 novembre – ore 17.30 Corso di Educazione Finanziaria dedicato alle donne a cura di UDS – Unione Donne Sammarinesi. Questo incontro rappresenta un momento speciale, pensato per valorizzare e sostenere il percorso di autonomia e consapevolezza femminile. Durante l’incontro verrà infatti presentato il Corso di Educazione Finanziaria dedicato alle donne, un progetto di UDS che nasce con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per una gestione più sicura e indipendente delle proprie risorse economiche. Il corso è promosso in collaborazione con Banca Centrale di San Marino, con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità e del Gruppo L.E.I. dell’Università di San Marino, realtà che condividono con l’impegno nel supportare la crescita personale e professionale delle donne.



Sabato 22 novembre – ore 14.00 Torneo di Padel declinato al femminile. Lo sport come strumento di inclusione, partecipazione e crescita personale. Attraverso regole condivise e obiettivi comuni, i giovani imparano a collaborare, a rispettare le differenze e a vivere in armonia con la comunità. Al termine del Torneo di Padel è prevista una merenda preparata ed offerta dal nostro associato Pan di Zucchero.

Domenica 23 novembre – dalle ore 9.00 Escursione in E-Bike e camminata ludico-motoria, in collaborazione con Associazione “La Genga” con partenza alle ore 9.00 dal Wonderbay, vuole offrire ai partecipanti l’opportunità di vivere un’esperienza unica a contatto con il territorio, coniugando movimento, divertimento e scoperta del patrimonio naturalistico e culturale della zona. Ai partecipanti verrà consegnata una maglietta celebrativa dell’evento. È previsto un contributo di 10,00€ che darà poi diritto di partecipare al “brunch solidale” (il ricavato della giornata andrà in beneficenza all’Autority per le Pari Opportunità). Dalle ore 11.30, come scritto sopra, è previsto un “Brunch solidale” preparato con prodotti locali e realizzato grazie alla collaborazione di alcune attività associate ad USOT (Il Matterello – La Gastroteca di Casa Sartini - SEM Share Eat Meet – Biovejen – Wonderbay - 191 Bistrot Coffee&Food - Pan di Zucchero). Questo momento di convivialità rappresenterà non solo un’occasione di incontro e socializzazione, ma anche un’opportunità per valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio e sostenere le realtà produttive locali. Prenotati chiamando il Wonderbay al 0549904168

