Usot: la scomparsa del Dott. Gianfranco Terenzi.

È con grande tristezza che si è appresa stamane la notizia della scomparsa del Dott. Gianfranco Terenzi, consigliere della Repubblica e stimato imprenditore. Lo ricordiamo per essere stato a lungo presidente dell’Unione Artigiani di San Marino, per la passione politica e per la sua preziosissima attività nel favorire i rapporti bilaterali tra San Marino e la Repubblica Popolare Cinese. Alla sua famiglia vanno le condoglianze del Consiglio Direttivo di USOT e del Presidente, Luigi Sartini.

Associazione USOT



