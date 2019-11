Usot: "Lavori urgenti in Via della Fratta/Campo Bruno Reffi"

Lunedì 18 novembre partiranno importanti lavori di consolidamento del muro che costeggia la parte iniziale di Via della Fratta, a San Marino Città, e su cui sorge la pista di pattinaggio. Premesso che la sicurezza e l’incolumità di cittadini e turisti è doveroso che rappresenti la priorità e che non è nostra intenzione ne possiamo sostituirci ai tecnici dell’Ufficio Progettazione ed ai professionisti ed esperti coinvolti ed alle loro indiscutibili capacità e competenze, tuttavia non possiamo non rilevare che l’avvio dei lavori si colloca a ridosso dell’inizio del “Natale delle Meraviglie” ed in una zona importante e centrale per le attività ed iniziative che la società organizzatrice ha intenzione di realizzare. L’estrema ed assolutamente improcrastinabile urgenza con la quale viene giustificata l’impossibilità di iniziare i lavori dopo la fine del Natale delle Meraviglie ci porta a ribadire con forza quanto già detto all’incontro convocato dalla Segreteria di Stato lo scorso 10 novembre (presenti anche OSLA ed USC, oltre all’Ufficio del Turismo, al Capitano di Castello di Città ed all’ Ing. Vladimiro Selva Dirigente dell’Ufficio Progettazione - AASLP) e cioè che è stato, eufemisticamente, irresponsabile non aver messo in sicurezza già da tempo la mura. Allo stesso tempo rappresentiamo la forte la delusione nel comprendere come non vi sia stata alcuna sinergia tra le Segreterie (Territorio e Turismo accorpate sotto la guida di Michelotti) e gli altri Enti ed Uffici Pubblici sopra citati. Non ci resta che prendere atto di decisione dell’ultimo minuto che, purtroppo, non fanno ben sperare in un meraviglioso Natale.

c.s. Associazione Usot