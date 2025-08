Usot: osservazioni sulle proposte di modifica alla Legge n° 166 del 2013 - Imposta generale sui redditi.

La necessità di mettere in campo azioni che possano stabilizzare e poi ridurre il pesante debito pubblico del nostro Paese è doveroso prima che necessario; sicuramente la riforma IGR è una di queste, ma non può essere impostata senza tenere in considerazione il fondamentale principio di equità. La riforma, così come ipotizzata, esclude i frontalieri dalle detrazioni correlate alla SMAC creando una chiara disparità rispetto ai residenti, traducendosi, per i lavoratori frontalieri appunto, in un incremento delle imposte che ridurrebbe significativamente il loro reddito disponibile introducendo, inoltre, una minore recuperabilità delle imposte pagate tramite meccanismi bilaterali. Le attività del nostro Settore, hotel ristoranti e bar, vivono da tempo la difficoltà di reperire lavoratori e, oggi, fanno grande affidamento sul lavoro proveniente da oltre confine. Ovviamente una delle cause di questa difficoltà nel reperire lavoratori sono molteplici e intrecciate e di certo la retribuzione è uno di quegli aspetti che va ottimizzato e reso più competitivo migliorando le condizioni contrattuali (soprattutto attraverso benefit, incentivi, formazione professionalizzante e possibilità concreta di carriera). La proposta di riforma IGR nella sua forma attuale, quindi, appare fortemente penalizzante per i lavoratori frontalieri italiani contribuendo certamente a rendere ancor più difficile il reperimento di manodopera. Anche in prospettiva di un ormai (quasi) certo Accordo di Associazione con l’Unione Europea, risulta non presentabile una manovra che non tratti allo stesso modo tutti i lavoratori dipendenti. L’opera di riduzione del debito pubblico deve necessariamente prevedere un approccio multilivello di cui la riforma fiscale è un tassello imprescindibile ma, per aumentare le entrate, si deve pensare anche ad un ampliamento della base imponibile, ad una vera e propria digitalizzazione ed efficientamento della Pubblica Amministrazione (per ridurre i costi amministrativi e aumentare l’efficienza) e a promuovere settori ad alto valore aggiunto come fintech, turismo di lusso e biotech, ad esempio. Anche se è stata spesso preannunciata, non si è mai realizzata una vera e seria spending review, partendo dall’analisi della spesa pubblica. Tagliando quest’ultima si ridurrebbe il disavanzo tra entrate e uscite dello Stato e si otterrebbe una riduzione del deficit. Meno deficit significa meno necessità di emettere nuovo debito, migliorando la sostenibilità a lungo termine del debito stesso. Sosteniamo da tempo che serva un intervento strutturato sulla spesa primaria che per il nostro Paese ha una incidenza stabilmente elevata sul PIL. Una revisione seria della spesa che elimini gli sprechi genererebbe una migliore allocazione delle risorse che potrebbero essere “restituite” ai cittadini o riorientate verso settori strategici (es. istruzione, innovazione, infrastrutture). L’occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti.





c.s. Il Consiglio Direttivo USOT



