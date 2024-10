Usot. Ripartono i corsi per la formazione continua destinati agli operatori del settore alberghiero e della ristorazione

Usot. Ripartono i corsi per la formazione continua destinati agli operatori del settore alberghiero e della ristorazione.

A partire da novembre, chiamata alla formazione e aggiornamento continuo per lo staff di Hotel, Bar e Ristoranti della Repubblica di San Marino. Il nuovo calendario che proponiamo si compone di sei corsi destinati a tutti coloro che desiderano sviluppare sempre più le proprie conoscenze e competenze nel settore alberghiero e della ristorazione ed imparare strumenti innovativi e soluzioni pratiche per migliorare la competitività delle proprie realtà. Novità dell’offerta formativa è il corso dedicato ai titolari e responsabili marketing di Hotel, Bar e Ristoranti “INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEL SETTORE HOSPITALITY” a cura di Eugenio Pandolfi esperto consulente alberghiero con esperienza nella trasformazione digitale e gestione strategica. Ricette, tecniche e consigli per una colazione indimenticabile sono gli ingredienti del corso “BREAKFAST EXPERIENCE”, a cura del docente e consulente per il breakfast Gaetano Barbuto. Come preparare fragranti pizze, focacce e pane è l’obiettivo del corso “L’ARTE DELLA PIZZA E DELLA PANIFICAZIONE” a cura di Pietro Leone, docente e chef pasticcere del GHSM Group. Dopo la grande partecipazione riscossa nelle edizioni precedenti, tornano il “CORSO DI BARMAN 2° LIVELLO” e il corso di “CAFFETTERIA e LATTE ART” a cura di Claudio Casciano, docente e Barman AIBES. Efficienza gestionale e miglioramento della redditività guideranno il corso “CONTROLLO DI GESTIONE E REVENUE MANAGEMENT” a cura di due grandi esperti consulenti del mondo hôtellerie, Rossano Ercolani e Alfredo Piccoli. Tutti i corsi si svolgono nel territorio sammarinese e sono gratuiti per gli iscritti all’associazione USOT. Per i non iscritti all’associazione è possibile partecipare a fronte di una quota d’iscrizione.

Per informazioni sul calendario dei corsi e iscrizioni +39 350 153 5183 | info@usot.it

