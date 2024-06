USTAL-UNITALSI celebra 80 anni dal Pellegrinaggio del Fronte durante gli avvenimenti bellici della Seconda Guerra Mondiale nelle nostre terre

L’impossibilità a recarsi a Loreto indusse i rappresentanti dell’allora Unitalsi-San Marino fondata anni prima su iniziativa di Monsignor Luigi Ceccoli e di sammarinesi caritatevoli, ad organizzare un pellegrinaggio con la Statua della Madonna di Loreto dalla Pieve al Santuario della Madonna della Consolazione in Borgo.

Circa trecento persone mosse da desiderio di assistenza e di sostegno in periodo bellico si unirono agli operatori e agli assistiti rinnovando i sentimenti di concordia e carità che contraddistinguono la nostra Comunità.

Per ricordare l’Anniversario sarà celebrata nella Chiesa Parrocchiale di Borgo Maggiore Solenne Messa alle ore 18.30.

La cittadinanza è invitata a partecipare per esprimere sostegno e collaborazione.



Comunicato stampa

Direttivo USTAL

