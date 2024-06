Utilizzati impropriamente denominazioni e loghi dell’Università di San Marino e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura

Da alcuni mesi le denominazioni e i loghi dell’Università di San Marino e della Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura vengono impropriamente e senza alcuna autorizzazione utilizzati da ignoti per la promozione attraverso i social media (in particolare Facebook) di corsi di formazione gratuiti. Tali episodi sono stati attenzionati sin dal loro insorgere dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura la quale ha tempestivamente sporto denuncia alle forze dell'ordine contro ignoti e ne ha dichiarato la propria estraneità.

Inoltre, la Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura ha segnalato agli organi competenti un presunto caso di erogazione di corsi universitari privati in territorio sammarinese da parte di una società priva dell'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio nel campo della formazione universitaria che, come previsto da Decreto Delegato n.6 del 19 gennaio 2024, deve essere rilasciata dal Congresso di Stato.

Si invita la popolazione a prestare la massina attenzione ad annunci di percorsi formativi riconducibili alla Repubblica di San Marino di natura tendenziosa e di contattare gli uffici della Segreteria di Stato (0549 885098) per avere conferma della legittimità degli stessi.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura