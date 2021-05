ISS Vaccinazione anti-Covid: oltre il 70% di residenti ha già ricevuto la prima dose

Vaccinazione anti-Covid: oltre il 70% di residenti ha già ricevuto la prima dose.

L’andamento della vaccinazione anti-Covid, registra alla giornata di ieri un totale di 30.964 somministrazioni effettuate dall’inizio della Campagna vaccinale, con 21.172 persone vaccinate con la prima dose e 9.792 con anche la dose di richiamo. Alla data del 4 maggio, le persone vaccinate con almeno una dose hanno quindi superato il 70% dell’intera popolazione vaccinabile. Tutte le fasce di popolazione presentano una copertura pari o superiore al 60% con almeno una dose, valore che sale al 70% nelle fasce tra i 50 e i 64 anni e che supera poi l’80% nelle persone con più di 65 anni. In particolare, nella fascia di età tra i 75-84 anni, 1.966 sammarinesi, cioè l’81,2%, hanno già ricevuto anche la seconda dose. “Con il mese di maggio – spiega il Direttore Generale ISS, Alessandra Bruschi – prevediamo di concludere la parte massiva della campagna vaccinale. Nelle prossime settimane, inoltre, prenderà il via anche la vaccinazione a pagamento per turisti e soggiornanti a San Marino (esclusi gli assistiti dal sistema sanitario italiano), mentre proseguirà, attraverso sedute specifiche, la vaccinazione di cittadini e residenti sammarinesi che fino ad oggi non hanno potuto prenotarsi. Come Istituto invitiamo tutti i cittadini e residenti che ancora non l’avessero fatto, a prenotarsi per la vaccinazione, a tutela della propria salute e contribuire alla protezione di tutta la nostra comunità”. L’ISS ricorda infine, anche in ragione delle numerose e continue richieste quotidiane, che al momento non è possibile effettuare a San Marino la vaccinazione anti-Covid a coloro che risultano assistiti dal sistema sanitario italiano.

Cs Iss

I più letti della settimana: