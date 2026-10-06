Vaccinazione antinfluenzale: giovedì 8 ottobre il primo Open Day

Giovedì 8 ottobre prende avvio la prima giornata di vaccinazione contro l’influenza stagionale con un Open Day ad accesso senza necessità di prenotazione, dalle 9:00 alle 16:30 (ambulatorio vaccinazioni, piano -1, Scala “F”, dell’Ospedale di Stato). Il vaccino antinfluenzale è consigliato a tutti ed è raccomandato in particolare, a bambini fino a 6 anni, donne in gravidanza, operatori sanitari, persone over 60 e persone con patologie acute o croniche. Vaccinarsi è un modo per ridurre il rischio di complicanze legate all’influenza, proteggere le persone più fragili e contribuire a contenere l’impatto dei virus respiratori sui servizi sanitari durante i mesi invernali.

Il secondo Open Day antinfluenzale, sempre senza prenotazione, è previsto per giovedì 12 novembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30, nella stessa sede.

Sono inoltre previste sedute vaccinali con prenotazione obbligatoria tramite CUP, contattando il numero 0549 994889, nelle seguenti date: 22 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 16:30; 29 ottobre 2026, dalle 9:00 alle 16:30; 19 novembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30; 26 novembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30; 3 dicembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30; 17 dicembre 2026, dalle 9:00 alle 16:30. Per i minori in età pediatrica sono previste sedute dedicate, anche in questo caso con prenotazione tramite CUP al numero 0549 994889, nelle giornate di: 19 ottobre 2026, dalle 14:00 alle 18:00; 30 ottobre 2026, dalle 14:00 alle 18:00; 20 novembre 2026, dalle 14:00 alle 18:00; 27 novembre 2026, dalle 14:00 alle 18:00.

Per informazioni sulla vaccinazione è possibile scrivere a ufficio.vaccinazioni@iss.sm oppure, per le vaccinazioni dei minori in età pediatrica, a prevenzione.ped@iss.sm La campagna vaccinale è promossa dall’Istituto per la Sicurezza Sociale, con il patrocinio della Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale.

c.s. Ufficio Stampa ISS









