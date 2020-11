Valconca Next: raccontaci come immagini la Valconca del futuro e contribuisci a tracciare un percorso di sviluppo sostenibile

Domenica 8 novembre scade il termine per la compilazione del questionario online dedicato a “Valconca Next”. Il tuo contributo è importante! Bastano pochi minuti! "Valconca Next" è il percorso partecipativo per l'elaborazione di una strategia di sviluppo sostenibile dei territori della Valconca. Il progetto vede il coinvolgimento attivo di cittadini, operatori, imprenditori e altri portatori di interesse nella co-creazione di una strategia di sviluppo sostenibile della Valconca basata su una visione di area territoriale ampia e di orizzonte di medio-lungo termine. Il tuo contributo è prezioso, compila il questionario e costruiamo insieme il futuro della Valconca!

CLICCA QUI SOTTO

http://bit.ly/valconcanext

Il progetto è promosso dall'Unione dei Comuni della Valconca in partenariato con la Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Provincia di Rimini e Associazione Forum Rimini Venture ed è co-finanziato dal Bando Partecipazione 2019 per l’erogazione dei contributi regionali a sostegno dei processi partecipativi previsto dalla legge regionale n. 15/2018 “Legge sulla partecipazione all’elaborazione delle politiche pubbliche”.