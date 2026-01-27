TV LIVE ·
27 gen 2026
Valentina Pelliccioni (Comitato Pro-San Marino): Chiediamo trasparenza nelle decisioni pubbliche

Il Comitato Pro San Marino è un comitato civico indipendente, nato dall’iniziativa di cittadini sammarinesi e residenti storici. Non è un partito e non ha finalità elettorali. Il Comitato opera per tutelare gli interessi della Repubblica di San Marino su temi strategici come sovranità, sicurezza, politiche abitative, welfare e coesione sociale. Chiede trasparenza nelle decisioni pubbliche, chiarezza su numeri, costi e ricadute, e il rispetto delle priorità nazionali, a partire dai cittadini sammarinesi e da chi contribuisce stabilmente al sistema Paese. Il Comitato interviene nel dibattito pubblico con prese di posizione motivate e documentate, promuovendo il confronto civile e respingendo ogni etichettatura ideologica. È una realtà civica nata per esercitare controllo e responsabilità dal basso, in un’ottica di interesse generale e difesa della comunità sammarinese.

