Valentina Pelliccioni (Comunità e territorio San Marino): sempre più famiglie vedono i propri figli costretti a lasciare San Marino per trovare casa

L’emergenza abitativa è ormai evidente e non può più essere rinviata. Giungono con crescente frequenza segnalazioni da parte di cittadini e famiglie che descrivono una situazione divenuta, per molti, difficilmente sostenibile. Vi sono genitori che vedono i propri figli costretti a valutare l’idea di lasciare il Paese in cui sono nati, non per scelta, ma per l’impossibilità concreta di costruirvi un progetto di vita autonomo e stabile. È un dato che merita attenzione immediata e risposte adeguate. La casa non può essere considerata un privilegio riservato a pochi. Essa rappresenta il presupposto essenziale per l’autonomia della persona, per la formazione di una famiglia e per la costruzione di un futuro dignitoso. Proprio per questo, la questione abitativa deve essere affrontata con urgenza, serietà e senso di responsabilità. Negli ultimi tempi mi sono pervenute numerose segnalazioni anche in relazione al tema delle residenze atipiche. È legittimo interrogarsi sull’equilibrio e sulla coerenza di strumenti che, in determinati casi, producono l’effetto di sottrarre disponibilità abitativa concreta al territorio, senza generare una presenza stabile e reale nella vita quotidiana della Repubblica. Quando un immobile risulta formalmente occupato sotto il profilo amministrativo, ma resta sostanzialmente privo di una funzione abitativa effettiva, si determina una distorsione che merita una riflessione seria, soprattutto in un contesto nel quale molte famiglie e molti cittadini incontrano difficoltà crescenti nel reperire una casa. Come Segretaria di Comunità e Territorio San Marino, intendo continuare ad ascoltare queste situazioni, raccoglierle con attenzione, documentarle con rigore e portarle all’attenzione di chi ha il compito di definire le regole e assumere le decisioni necessarie. Le politiche del territorio non si valutano sulla base delle dichiarazioni di principio, ma per gli effetti concreti che producono nella vita delle persone. Oggi il quadro è questo, sul tema della casa non è più possibile attendere. Occorrono scelte serie, criteri equi e interventi capaci di tutelare in via prioritaria chi nella Repubblica vive, lavora, cresce i propri figli e chiede semplicemente la possibilità di costruire qui il proprio futuro.









